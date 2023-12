Emilio Doménech se traslada a las afueras de Valencia para charlar con Pilar Domingo-Calap, microbióloga e investigadora de la UV-CSIC, y conocer en qué consiste la terapia de fagos. "Estoy cazando virus", explica Domingo-Calap al hablar sobre en qué consiste su trabajo. Y es que la microbióloga afirma que "los virus no son solo malos: "Hay buenos, buscamos virus buenos que sean capaces de matar bacterias que están causando enfermedades no tratables en una persona".

Aunque en España no está legislado y no ha habido ningún caso, "nosotras estamos en ello", afirma la experta, que destaca que su equipo lleva "más de 500 fagos encontrados": "Tenemos alguno para tratar ya a personas". Por otro lado, la 'cazadora de virus' explica cómo es el proceso: "Tomamos muestras en el agua, en aguas estancadas suele haber muchos virus pero igual no está el que queremos".

Tras enseñar al periodista a 'cazar' virus, van al Laboratorio Virología Biomédica Ambiental (UV-CSIC). "Los fagos no son sustitutos, pero cuando no funcionan los medicamentos los fagos pueden ayudar", explica la experta, que afirma que para encontrar un virus terapéutico igual tardan tres años.