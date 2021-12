Alberto Chicote se pregunta si la belleza le viene de serie a Eva González: "Si te digo la verdad yo no me veo especialmente...", contesta la presentadora, algo que Chicote achaca a que no ha debido "mirarse bien".

Eva González fue nombrada Miss España en 2003 y también logró las bandas de Miss Elegancia y Miss Simpatía. La presentadora tenía solo 21 años por aquella época y ya había trabajado en la moda, hacía desfiles mientras era camarera y luego más tarde se fue a la universidad Pablo de Olavide a estudiar Trabajo Social.

Recordando esta época, González se acuerda de lo que su madre le dijo cuando le dieron el premio de Miss España: "Dicta un poco de cómo nos hemos visto siempre en mi casa", explica a Chicote en este vídeo.