Ana Guerra se ha abierto en canal con Alberto Chicote en su paso por el cañón del río Sil, en la Rivera Sacra, en Fuera del mapa. La artista ha confesado cómo pasó de sentirse "una diosa" a la salida de Operación Triunfo a ir sintiendo envidia de sus compañeros del programa: "Esto me desapareció cuando decidí coger un disco que tenía hecho y no sacarlo. Decidí que quería cantar otras cosas, contarlas de otra manera... se lo conté a la compañía ya ahora canto lo que quiero cantar. Ahí me desaparecieron todas las envidias".

No obstante, también ha sentido la traición de algunas personas que la acompañaron en su paso por el programa. "Me he sentido traicionada por personas a lo largo de estos tres o cuatro años. Por gente que creo que me ha alejado de su vida por no ser tan importante", ha aseverado. Puedes escuchar su explicación al completo en el vídeo principal de esta noticia de Fuera del mapa.