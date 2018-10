La enorme frialdad de Angie para negar en el juicio el asesinato de Ana Páez

CONDENADA POR ASESINATO

"No maté a Ana Páez", así respondía Angie en el juicio haber matado a la que era su mejor amiga. A la pregunta de si ella quería obtener dinero y por eso cometió el asesinato, Angie responde que "no". Al ver imágenes suyas haciéndose pasar por la víctima, Angie respondió que no se reconocía.