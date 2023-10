Los aeropuertos son la principal vía de entrada de las chinches en España. Viajan escondidas en los pliegues de maletas y bolsos. La situación en sitios como Francia es tan crítica que desde el Gobierno galo ya han advertido de la necesidad de lavar la ropa con la temperatura más alta posible y revisar el equipaje para evitar transportarlas. "Están correteando por el suelo. Cuando he salido de mi casa he revisado qeu no tuviera nada", ha explicado un viajero a Equipo de Investigación.

España es uno de los destinos favoritos de los franceses. En los últimos meses, algunos turistas denuncian la presencia de chinches en las camas, por este motivo, Equipo de Investigación habló con un hostal que presuntamente tuvo estos problemas y la responsable aseguró que llegan a quemar parte de los somieres para acabar con ellas al desinfectar tras la llegada de viajeros procedentes de este país. Un hecho que, ha advertido el científico especializado en Entomología Óscar Soriano, podría suponer un problema para España.