El líder de REMAR y de la iglesia Cuerpo de Cristo, Miguel Díez, no ocultaba algunos de sus planteamientos más discriminatorios y ofensivos. En conferencias, explicaba su punto de vista sobre las mujeres o los homosexuales, a los que calificaba como aquellos que se han "propuesto infiltrar la homosexualidad en todos los ámbitos más importantes", tal y como recogió Equipo de Investigación en un programa de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

"A mi madre de pequeño le decían que la culpa de que yo fuera homosexual era de ella por no haberse quedado con mi padre, aunque mi padre la pegaba", expuso a Equipo de Investigación un exmiembro de REMAR que vivió en uno de sus centros desde los dos años hasta los 19.

El joven explicó que "si eres homosexual dentro te acribillan": "Cuando peor lo pasé fue cuando me acorralaron en un baño como diez personas, las diez pegándome". "Me han humillado en cultos, en predicaciones contra la homosexualidad en las que me decían a mí como ejemplo... he tenido oraciones y exorcismos por ser homosexual", lamentaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.