La solución con 'pero' de José María O'Kean para la hostelería: "Hay pagar la cerveza a 15 euros"

Equipo de Investigación aborda la falta de camareros en España, pese a ser el país del mundo con más bares cada habitante. El catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla José María O'Kean no duda en ofrecer una solución a esta problemática, aunque con un 'pero'.

"La solución es pagar más, poner unos horarios más lógicos, y formar a la gente dentro de las empresas, pero es pagar la cerveza a 15 euros", asegura el experto, debido al aumento de costes que eso conllevaría para la empresa. De esta manera, "los consumidores tendríamos que ver si estamos dispuestos a pagar eso".

Y si esta no es una opción, ¿están los camareros en peligro de extinción? Opción que O'Kean no niega "porque también aparecerán bares alternativos que no tengan esa calidad, y esos precios más altos". Una de estas fórmulas sería el "autoservicio", aunque existen otras posibilidad.

Se trata de los robots que sirven en las mesas como ya sucede en el restaurante que aparece sobre estas líneas. Su propietario explica al programa que "tiene mapeado todo el restaurante, entonces desde cocina tiene una base que parte de todo, tú le dices 'este plato a la mesa tal'. Entonces, el camarero recepciona el producto, se lo pone al cliente y manda al robot a su punto de partida".

Él paga un alquiler mensual que no llega a los 400 euros al mes, mientras que un camarero puede costar a la empresa hasta 2.000 mensuales. Eso sí, para este hostelero "no es comparable", descartando que la proliferación de estos robots conlleve "una amenaza" para la profesión, ya que "va a ser difícil tomar una cerveza barata con un buen aperitivo si no hay una persona trabajando muchas horas detrás de la barra".

