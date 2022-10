Luis Eduardo Figueroa es un reformista denunciado por muchos de sus clientes que acabó siendo detenido e imputado por simulación de delito y delito de estafa. Pese a todo, el empresario sigue en activo y Equipo de Investigación le localiza trabajando en una reforma en Terrassa. Ante las cámaras, el reformista se defiende justificando que no terminó las obras por las que fue denunciado porque estaba en Holanda y porque los clientes no quisieron.

El empresario asegura que tiene mensajes de WhatsApp que demuestran su versión, pero rechaza mostrarlos al programa. "Yo no me he ido del país, porque para mí lo más sencillo era coger un coche e irme a Francia", defiende asimismo el investigado, que acaba accediendo a ofrecer una entrevista a Equipo de Investigación en presencia de su abogada. Sin embargo, tras varias llamadas a la letrada, el reformista acaba declinando sentarse ante las cámaras.