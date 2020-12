El productor de televisión Josep Maria Mainat afirma a Equipo de Investigación que al salir del hospital tras su presunto intento de asesinato, vive en el domicilio familiar con su mujer durante "tres o cuatro semanas". "Puse un señor que me seguía a todas partes en casa, me refiero a que si yo estaba en el dormitorio y Angela quería entrar, le decía que ella no podía hacer eso", relata.

Mainat justifica así su decisión de contratar a una persona para que velara por su seguridad: "No sabía qué podía pasar ni qué había sucedido y estaba en shock". "A ver, estuve a punto de morirme, se dice rápido, estuve en un tris de no contarlo, con lo cual esto te produce un estado de ansiedad muy importante", expresa.

Cuando la mujer de Mainat se enteró de que había contratado a un vigilante, le mandó este mensaje: "Es inadmisible que me trates en mi propia casa como una criminal. El segurata ha dicho claramente que yo no puedo entrar en el dormitorio donde esta mis hijos".

"Yo no te impido estar con tus hijos, solo te pido que no te presentes a las 4:00 horas y los despiertes a ellos ya mí", le respondió el productor de televisión. "

Por su parte, Dobrowolski cuenta a Equipo de Investigación que para ella fue un "poco triste" enterarse de que Mainat había contratado a una persona de seguridad en su casa. "Imagínate, tú en tu casa vas a tu dormitorio y quieres coger a tus hijos, pero se pone en medio un hombre y cuando quieres avanzar hacia tus hijos te empuja atrás violentamente y mi marido está en la otra punta de la habitación detrás de la cama Allí se rompió mucho la imagen que tuve yo de mi marido, eso fue una decepción", manifiesta.