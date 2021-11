La reciente crisis migratoria fue aprovechada por 'Bastión Frontal' para convocar una manifestación frente a la embajada de Marruecos. Salen así por primera vez de los barrios madrileños, e Israel, periodista, acude a cubrirla. Allí vive tensión e incluso las detenciones de cinco integrantes de la organización ultraderechista.

Grabó la manifestación íntegra e inmediatamente se hizo viral. Cada vio superó las 10.000 reproducciones y por este motivo comenzó a recibir amenazas "bastante graves": "Me mandan una captura de Google Maps de mi casa y me dice mi nombre y apellidos. Después me dice 'vamos a divertirnos' y al final me manda un texto en el que me dice que tengo cinco minutos para subir un vídeo a Twitter si no quiero que se sepa literalmente hasta la talla de mis calzoncillos. Me da hasta las 23:15 de ese mismo día".