Holgado, el padre coraje que se infiltró entre toxicómanos para esclarecer el crimen de su hijo: "Aunque me cueste la vida, seguiré"

SU HIJO ERA UN JOVEN EJEMPLAR, TRABAJADOR Y ESTUDIANTE

Nadie se explica el crimen de Juan Holgado un joven ejemplar trabajador y estudiante, un futbolista prometedor. Juan muere en una gasolinera de jerez acuchillado, un crimen lleno de incógnitas y una investigación cuestionada. Su padre, Francisco Holgado llega a infiltrarse entre los toxicómanos: "Que esto me cueste la vida, la salud o me tenga que meter donde me tenga que meter, si yo digo ahí voy y ahí voy".