Las dos hipótesis del 'perfilador'

La primera teoría es que pudo ser un amante secreto, un novio: "Hay un hecho que me parece muy revelador en este sentido: la hora de encuentro. No puedo entender por qué una chica queda con un novio secreto a la hora que su familia la está esperando".

Una segunda teoría sería la de una persona obsesiva que ha vigilado a Eva sin que ella lo sepa: "Creo que lo más probable es que se trate de un obseso que quizá no conocía, o al menos no de una manera profunda a Eva, y a las 12 de la noche, cuando tenía que entrar en su casa, se la llevó para amarla en su mente enfermiza y luego asesinarla".

'El perfilador' interpreta lo que le pudo ocurrir a Eva antes de morir: "El hecho de que no presente lesiones características de la defensa frente a la violación no quiere decir que acceda a tener relaciones sexuales. Es muy probable que acceda porque no quiere morir".

Por cómo acontecen los hechos, el perfilador elabora un retrato sobre la personalidad del criminal: "Alguien con una inteligencia pobre, con pocos estudios y una profesión poco cualificada. La personalidad del asesino de Eva se define por un sólo término: inmadurez. Alguien que busca relación con una adolescente siendo muchos años mayor, que no está a gusto en relaciones con gente adulta. No creo que tuviera familia, porque llegó de madrugada a casa y alguien lo hubiera notado".

'El perfilador' apunta la posibilidad de que el asesino pudo comenzar una carrera delictiva con el crimen de Eva: "Es posible que si se marchó del pueblo esté en cualquier otro lugar de España cometiendo agresiones o quizá incluso haber sido encontrado, sin que sepamos que fue el asesino de Eva Blanco".