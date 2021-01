Las búsquedas de la palabra "ayuno" en internet se han disparado en los dos últimos años. El interés aumenta a nivel mundial cuando uno de los hombres más poderosos del mundo, el creador de Twitter, Jack Dorsey, confiesa a sus seguidores que solo come una vez al día.

Ayunar se convierte en la última moda en Silicon Valley, donde es habitual encontrar a quien cree que el ayuno les hace rendir más en el trabajo, y el pico de búsquedas en España se produce el 21 de noviembre de 2019, cuando la aparición televisiva de Elsa Pataki defendiéndola despierta la curiosidad de miles de españoles.

Tan solo un mes después la publicación de un estudio internacional sobre el ayuno intermitente que habla de sus beneficios para tratar el sobrepeso, las enfermedades cardiovasculares o incluso el cáncer vuelve a generar cientos de miles de consultas.

Después, el confinamiento marcará un nuevo punto de inflexión, y así es como personas públicas, como Tania Llasera, se hacen virales contando sus experiencias.

La propia presentadora ha explicado a Equipo de Investigación en qué momento decidió comenzar a ayunar. Afirma que se lo recomendó su médico, quien también controla sus problemas de tiroides.

"Durante el confinamiento yo notaba que estaba perdiendo bastante peso porque los pantalones ya se me caían, empecé a usar cinturones y tal, entonces el médico ya fue el que me dijo por fin, oye mira has bajado pues 10 kilos y no me lo podía creer", ha explicado.

Llasera ha afirmado que en su caso ha sido "fantástico", aunque no ha dudado en recomendar una supervisión médica, y asegura: "Me da mucha rabia cuando lo llaman dieta y tal, no, yo no hago dieta".