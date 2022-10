Durante dos meses y medio, una mujer creyó que un supuesto cirujano brasileño era el amor de su vida. Sin embargo, se trataba de un estafador del amor que había suplantado la identidad al médico. La mujer no quiere mostrar su rostro porque está avergonzada. Pese a que nadie conoce su historia, accede a contarla a Equipo de Investigación.

"Era un chico atento y cariñoso. Justo en el momento en el que a mí me sonaba el despertador, yo tenía mi mensaje de 'buenos días'", recuerda la mujer, quien señala que el estafador del amor se presentó como "un médico viudo que está trabajando en Yemen para la ONU". Sin embargo, al poco tiempo le pidió "1.200 euros para traer sus pertenencias de Turquía a España", y, posteriormente, "otros 3.500 euros". "Me llegó a pedir que vendiera mi coche y mi casa, y llegó a decirme que si yo no pagaba el dinero para recuperar sus pertenencias, él se suicidaba", declara.