Después de que Jorge Ignacio Palma confesara a la Guardia Civil que había descuartizado el cuerpo de Marta Calvo, los agentes comienzan una inspección en la que tratan, también, de dar con el coche del presunto culpable de la desaparición de la joven. La Guardia Civil localiza el vehículo en otro municipio.

Jorge Ignacio Palma se lo regala a un conocido antes de huir durante todo un mes. "Él estaba muy nervioso, diferente... con una cara muy rara. Pero claro, yo no sospecho ni mucho menos. Me dijo que me quería dejar el coche a mi y ya está", ha explicado Antonio a Equipo de Investigación, donde ha relatado que el vehículo estaba "como nuevo". Puedes escuchar su relato en el vídeo principal de esta noticia.