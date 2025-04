La Guardia Civil advierte a Equipo de Investigación antes de recorrer la calle de 'El Patrón': "La van a liar"

Equipo de Investigación, en un reportaje emitido en 2022, recorría junto a la Guardia Civil el territorio de 'Los Piños'. En el barrio se podían leer pintadas como "Libertad, Yiyi detenido" o "Sin miedo a la muerte que para morir nacimos".

El equipo entra en la avenida Guadalete. Uno de los agentes explicaba a los reporteros que esta calle era "un apéndice del pueblo" y que, además, cuenta con una característica muy concreta: "Una vez que tu entras tienes que recorrer la calle entera hasta el fondo para poder, allí mismo, dar la vuelta y volver a subir por la misma calle".

"Detectar una posible entrada de alguien no conocido, para ellos, es sumamente sencillo", añadía el agente. En cuanto a las ocupaciones de la gente de esa calle, el agente indicaba que se dedicaban al cultivo de marihuana "no siendo producción propia". "No tienen capital para montar la plantación y lo que hace es se las montan y se dedican a cuidar esa plantación, hacen como si fueran guardeses", añadía.

Francisco Javier Ramos, conocido como 'El Patrón', además, es muy respetado en el a avenida Guadalete. "A mí no se me ocurriría dejar en la puerta de mi casa un Porsche Panamera sin embargo su coche puede dormir tranquilamente ahí que sabe perfectamente que nadie lo va a tocar", afirmaba el agente.

Encuentran, por ejemplo, al patriarca del clan de 'Los Piños', padre de 'El Patrón', que no se inquieta ante la presencia de la Guardia Civil. Pasan también frente a la casa de Francisco Javier Ramos. Los vecinos de la zona, como exponía el reportero, al ver las cámaras se ocultaban.

El equipo del programa se propone recorrer la calle. La Guardia Civil, por su parte, alertaba a los periodistas. "La van a liar", advertían. "Lo podéis intentar pero nosotros no os vamos a asegurar que no vaya a pasar nada", añadían.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de abril de 2022.Puedes ver el programa completo, en Atresplayer.