Los ataques a policías ocurren en ocasiones por parte de narcotraficantes. Algunos de esos ataques son muy graves, como explica este expolicía Equipo de Investigación.

"El sujeto metió marcha atrás, me arrastró más de 60 metros con las piernas atadas debajo del vehículo. Luego fue haciendo colisiones laterales y según la policía científica con mi espalda y cabeza fui rompiendo ocho laterales de vehículos. Me duele todavía el tobillo, me han quedado secuelas. Después vinieron seis intervenciones quirúrgicas en la zona de la columna", comenta.

"Él huyó y estuvo diez años en busca y captura. Él es un narcotraficante gibraltareño, británico de Gibraltar. Se dedicaba al contrabando. Estuvo cuatro años en la cárcel y ya es libre. Yo era atleta y desde entonces he ido a peor. Me tuvieron que jubilar y vivo de mi pensión", asegura.