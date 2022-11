Alfonso Ricondo, primo de Jesús Mari, muestra a 'Equipo de Investigación' los supuestos mensajes que le enviaba la víctima del crimen de Castro Urdiales después de su desaparición. Este hombre explica el detalle que le hizo sospechar que a Jesús Mari le había pasado algo: "Nunca decía 'un abrazo' por mensaje".

"Yo le dije 'no me creo nada, mientras no oiga tu voz'", afirma Alfonso, que recuerda que volvió a escribir a su primo pidiéndole hablar por teléfono: "Ese mensaje ya no lo recibe ni contesta". En ese momento, este hombre explica que fue a poner la denuncia y que después de esto se encontró con la acusada del crimen: "Me dijo que por qué no había contado con ella entre sollozos y yo le dije 'no te he dicho nada porque lo que pienso no te lo puedo decir'", cuenta Alfonso, que asegura que no sospechaba de ella, pero sí "que sabía muchas cosas". Su testimonio al completo, en el vídeo sobre estas líneas.