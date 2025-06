Un camarero denuncia la precariedad en hostelería: "No faltan camareros, sino que no respetan las condiciones laborales"

Jesús Soriano lleva 16 años trabajando como camarero y, durante todo este tiempo, ha denunciado en sus redes sociales las condiciones precarias que atraviesa el sector. "Que quede claro: no es que no haya camareros disponibles, sino que no encuentran personal porque no se respetan ni el convenio ni las condiciones laborales", afirma.

Frente a las cámaras, muestra mensajes que le envió un hotelero, quien le pregunta si conoce a alguna amiga sin papeles para trabajar de camarera "que trabaje mucho y cobre poco".

Jesús también explica que, aunque algunos anuncios de empleo intentan disfrazar las condiciones, en realidad esconden fraudes. Para demostrarlo, durante la entrevista llamó a una oferta publicada en internet que buscaba un camarero para un bar restaurante en turno de noche.

Al contactar, le dijeron que ofrecían un contrato de 20 horas semanales, pero con el pago "en negro". Según Jesús, esto es habitual porque "así se evitan hacer contratos a jornada completa y cotizar lo que corresponde, ahorrándose dinero". Puedes escuchar la conversación completa en el vídeo principal de esta noticia.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.