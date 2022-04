En Encuentros inesperados coinciden personas de carácter e ideologías muy diferentes. Es el caso de la periodista y presentadora Mariló Montero y el político Toni Cantó, que han podido charlar antes de sentarse a la mesa de Mamen Mendizábal para hablar sobre el odio en sus distintas formas.

"Estas estupendo", le comenta Mariló Montero al ex actor, que sin embargo le muestra las canas que se ha ganado durante sus años en política. "¿Te compensa?", pregunta la periodista, a lo que Cantó responde afirmativamente: "la política engancha mucho". En el vídeo sobre estas líneas, el ex diputado por Ciudadanos confiesa a la presentadora qué es lo que más le atrae de este mundo y le habla de su retirada: "Ya no estoy afiliado a ningún partido".