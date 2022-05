La última entrega de Encuentros inesperados ha tenido algunas sorpresas. Una de ellas, y no precisamente agradable, ha sido para Santiago Segura. El cómico, que ha compartido mesa con Juan José Millás, Bibiana Fernández y Susana Díaz, se ha sometido a una prueba en el programa.

La presentadora, Mamen Mendizábal, ha sido la encargada de hacer varias preguntas a Santiago Segura sobre sus hábitos e introducirlos en una aplicación. Este software ha calculado la fecha en la que el director de cine dirá adiós de forma definitiva a este mundo.

"Yo cuando me hicieron esto lo traduje en seguida a novelas", ha comentado Millás al conocer cuánto tiempo de vida le queda a Santiago Segura. Por su parte, el director de cine no ha sido capaz de traducir los años en obras, ya que está intentando hacer una película anual, pero no siempre lo consigue.

La crítica de Susana Díaz a Santiago Segura

La lideresa socialista no ha dudado en expresar su opinión sobre las películas de 'Torrente', conocida saga dirigida y protagonizada por Santiago Segura.