Mamen Mendizábal confiesa en Encuentros Inesperados una experiencia en la que se sintió víctima del machismo: "Ya he pasado los 45 años, estoy bastante empoderada y hasta hace poco me he encontrado con señores y chicos que te pasaban la mano por la espalda... sin necesidad, que te hacían comentarios soeces creyendo que eran graciosos, con el silencio de los compañeros...", confiesa.

Santiago Cañizares le explica que eso no solo ha pasado con ella: "¿Y crees que eso solo ha pasado contigo y con las mujeres?".

José Bono empatiza con las palabras de Mamen Mendizábal y cree, al igual que ella, que este tipo de cosas pasan mucho más con las mujeres: "Me provoca repugnancia que a mis hijas les pueda ocurrir algo así". Además, en este vídeo confiesa cuáles son sus miedos por el machismo como padre.

"Yo nací en un pueblo donde las mujeres llamaban 'el amo' a sus maridos"

José Bono ha recurrido a una anécdota personal para hablar de machismo: "Yo nací en el año 50 en un pueblo de Albacete donde las mujeres hablaban de su marido diciendo: 'No está el amo'". Además, el expolítico socialista ha explicado por qué se llamaba "el amo" al marido y cómo era la situación en su casa, en la que su abuelo "mandaba".