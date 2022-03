En pleno debate sobre la figura del 'macho español', Marc Giró no puede evitar hacer una pregunta en alto que seguramente muchos hayan pensado en charlas sobre feminismo: "¿Qué ha pasado para que el hombre blanco heterosexual se sienta agraviado?".

Cañizares explica que "desde altas esferas políticas se está criminalizando el piropo, por ejemplo, el del hombre a la mujer".

Mamen Mendizábal decide intervenir en el debate contando una experiencia propia: "Ya he pasado los 45 años, estoy bastante empoderada, y hasta hace poco me he encontrado con señores y chicos que... te pasaban la mano por la espalda sin necesidad. Que te hacían comentarios soeces creyendo que eran graciosos, con el silencio de los compañeros...".

José Bono empatiza con el discurso de Mendizábal: "Me provoca repugnancia que a mis hijas les pueda ocurrir algo así".

Además, Maikel Delacalle asegura que no es algo que solo les ocurre a las mujeres y también explica en este vídeo cómo se siente a veces con algunas fans.