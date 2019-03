Santi Millán, desolado, al cortar con su pareja en directo en el plató de 'En el aire'

EL CAMPEONATO DE MARC GIRÓ

Como viene siendo práctica habitual del programa de los jueves, Marc Giró llega con su campeonato de 'Cortar con tu pareja'. Para ello, ha preparado una mesa íntima para dos en la que los espectadores del programa se han sentado con algunos miembros del equipo de 'En el aire'. En esta ocasión, le ha tocado el turno a Belén y a Bob. Nuestro colaborador que, no soporta que nadie le humille en público, no se lo ha tomado demasiado bien. Lo mismo le ha ocurrido a nuestro invitado de excepción, Santi Millán, que, desolado, no ha aceptado un "no" por respuesta de su pareja y le ha pedido una segunda oportunidad.