'Pavo' Romero: "¿Es necesario que me introduzcas pasas por el recto?"

UNO DE LOS PAVOS INDULTADOS EN EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Barack Obama ha indultado a dos pavos en el Día de Acción de Gracias. Por este motivo, Buenafuente se pregunta: ¿Cómo se habrán sentido estos animales? La mejor opción para conocer la respuesta es preguntándosela a un pavo indultado, en el plató de En el aire: "Ya me habían desplumado, he visto pasar la vida delante de mis ojos, y me indultaron", confiesa a Buenafuente.