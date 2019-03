Los ojos de un pollo son complicados, son como de no perderse un 'after'

¿POR QUÉ NADIE BUSCA ESTADO DE LA MATERIA EN EL CULO DE UN MANDRIL?

En Ciencia mal, la ciencia que no sale, pero la intención es buena, Jorge Ponce nos informa del hallazgo de un nuevo estado de la materia en los ojos de un pollo, que dice que 'son como de no perderse un 'after'". También, el helado que reproduce música cuando lo lames, "¿quién no esperaba un 'frigodedo' que cante 'electrolatino'?". Muestra el 'pequeño' desliz que ha tenido el cohete argentino Tronador II y los nuevos robots de la Feria de Tecnología, que mueven la pelvis como nadie.