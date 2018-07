Luís Pardo juega con la mente de Andreu Buenafuente en En el aire

SE DISPARA EN LA CABEZA, INTENTANDO NO APRETAR EL GATILLO DONDE SE ENCUENTRA LA BALA

El mentalista Luís Pardo tiene una historia que le persigue en su vida y decide desvelarla en el plató: un amigo suyo, Frank, obsesionado con el juego, sobrevivió durante cuatro años gracias a los números de Pardo: "Me dijo que todas las noches le dijera un número del 1 al 6. Un día, cuando le iba a decir el número se cortó la llamada y Frank nunca más volvió a llamar". Así, cuenta como tiempo después recibió una caja con una pistola y una carta de Frank donde le confesaba que cada noche metía una sola bala en el tambor de su pistola, en el número que Luís le había dicho por teléfono: "Tus números me han estado salvando la vida". Pero el día que se cortó la llamada, no dejó de jugar y murió sin recibir el número de Pardo. Así, el mentalista decide hacerle un homenaje, con el mismo juego, en el plató de En el aire, intentando desvelar el número que Buenafuente ha elegido para esconder la bala...