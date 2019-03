"¿En Hispania tenéis esclavos? Sí, los llamamos autónomos"

EN EL AIRE | ENTREVISTAS A DESTIEMPO

En 'Entrevistas a destiempo', Andreu viaja hasta la antigua Roma para interviu con Julio César, que se muestra muy confiado ante un posible magnicidio y hasta habla de música con Buenafuente: "Me encanta Flos Mariae, conquisté la Galia amenazando con enviarlas allí. Están en mi top 3 de música cristiana, y eso que Jesucristo no nace de aquí a 50 años". También reconoce su latinidad: "Soy muy latino, me encanta perrear, perrear humanum est".