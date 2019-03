CÓMO CAMBIA LA COSA...

Si ya lo decía Alejandro Sanz en una de sus canciones... 'No es lo mismo...'. Y no, no es lo mismo que un personaje histórico como Hitller informe sobre un dato económico, a que lo haga Berto Romero cantando al más puro estilo 'hip hop', o el propio Andreu como si fuese Chiquito de la Calzada. La noticia cambia de registro, pero la verdad es que parece que cambia hasta de contenido.