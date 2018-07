Buenafuente presenta un tráiler de 'Merkel', "la película que acojonó a Chuck Norris"

PREPARAN UNA PELÍCULA DE ANGELA MERKEL

Andreu Buenafuente comenta en En el aire que están preparando una película sobre Angela Merkel que se estrenará en 2017. No se sabe qué actriz representará el papel de Merkel, pero los alemanes, aunque no hayan empezado a rodar, ya tienen un tráiler. Buenafuente lo pone en el programa, en exclusiva, aunque, al verlo, parece que la creación de este vídeo no viene realmente de Alemania...