Buenafuente: "Me gustó Pompeya porque es como meterte en un pueblo de verdad"

ANDREU, DE CAÑAS CON EL PÚBLICO

Andreu Buenafuente se toma una caña con una espectadora del programa. Se llama Luna y es italiana y Buenafuente no puede evitar 'coquetear' con ella. Charlan sobre Nápoles, ciudad de donde procede, y de la gastronomía de su país. "Los italianos son bastante celosos y los del sur todavía más", afirma Luna. Además, Andreu toma una caña con otro espectador. Se llama José, está parado y habla de sus aficiones. "Me gusta el camping, pero no la aventura", asegura el invitado.