Berto Romero: "En el hotel puedes robar la toalla, en tu casa no tiene gracia porque es tuya"

¿SALIR O NO SALIR EN VACACIONES?

Buenafuente y Berto discuten en plató... ¿Salir o no salir en vacaciones? Buenafuente prefiere quedarse en casa porque "¿en qué lugar puedes ver la Basílica de San Pedro en calzoncillos?", sin embargo para Berto no hay comparación: "Eso no se puede comparar con ver, oler y estar allí, y te lo demostraré con una sola palabra: porno". ¿Quién tendrá la razón según el público?