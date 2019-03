Toni Nievas: "Ana Pastor es fan declarada de mis vídeos. Tiene que estar loca"

TONI NIEVAS VISITA 'EN EL AIRE'

Toni Nievas, "un autor inclasificable", visita el plató de 'En el aire'. Nievas dibuja, escribe, hace cortometrajes, películas y es youtuber, pero quiere dejar claro que él está en Internet porque no tiene trabajo: "Pero he venido aquí para que tú me des algo", le explica a Buenafuente, quien le contesta: "Esto es un programa, no Lourdes". Berto participó en su película y entra para hacerle un Test de Rorschach.