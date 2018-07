Risto Mejide: "Las madres de algunos políticos están también por aquí, en el polígono. Aunque ellas no tienen la culpa"

BUENAFUENTE ENTREVISTA AL PRESENTADOR DE 'AL RINCÓN DE PENSAR'

El presentador de 'Al rincón de pensar', Risto Mejide, visita el plató de En el aire. Una vez se sienta con Buenafuente, Mejide asegura sentirse muy cómodo con su nuevo programa en Antena 3: "Pagaría por hacer este programa". Así, el publicista cuenta lo especial que fue la entrevista con El Rubius, quien se emocionaba confesando lo duro que fue acostumbrarse a la fama: "Fue un regalo para los espectadores". Buenafuente no puede evitar darle la bienvenida al "mundo gafapasta", ya que sus cristales por fin dejan de ser oscuros... No se sabe si eso le habrá hecho poder ver con mayor claridad al asegurar a Andreu que hay más gente en el polígono, a esas horas, que no son ellos dos: "Las madres de algunos políticos están también por aquí, en el polígono. Aunque ellas no tienen la culpa", dice irónico en el plató.