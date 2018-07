Leo Bassi: "¡Soy un ángel de la imperfección!"

LEO BASSI QUIERE SER EL PAYASO MÁS DULCE

Leo Bassi llega a En el aire, trajeado, pero con una nariz roja: "Me la pongo para que no piensen que soy político, ni banquero", asegura. El cómico presenta su espectáculo 'The best of Leo Bassi', un recopilatorio de sus números favoritos. Bassi cree que los payasos de ahora deben ser más dulces, por ello se llena de miel y pide a Andreu y Berto que le echen plumas por encima: "¡Soy un ángel de la imperfección!", exclama.