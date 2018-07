José Luis Cuerda: "El guión de esta novela lo llevé a un productor, me dijo que no y ya no lo moví más"

PRESENTA SU NUEVO LIBRO: 'TIEMPO DESPUÉS'

José Luis Cuerda, llega al plató de En el aire para hablar de su último libro: "Tiempo después". Es su primera novela y parte de un guión que podría haber sido la secuela de 'Amanece que no es poco'. Cuerda asegura que está escrito desde hace veinte años: "Lo llevé a un productor, me dijo que no y no lo moví más", desvela, pero asegura que vio una historia clara y, aunque no la hiciese película, "merecía la pena escribirla".