Edu Galán: "Unas señoras en Avilés, pensaron que 'Mongolia El Musical' iba sobre Mongolia, el país"

LA REVISTA MONGOLIA ESTÁ EN EL AIRE

Edu Galán y Darío Adanti, embajadores de la revista Mongolia, visitan el plató de En el aire para presentar 'Mongolia el musical': "No es como los de la Gran Vía que cobran 80 y están todo el rato cantando, cobramos quince euros", comenta Edu Galán. Además, repasan en plató algunas de las mejores portadas de la revista Mongolia. Así, dan a conocer una de sus anécdotas con el pequeño Nicolás y su whatsapp.