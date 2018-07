Buenafuente baila como Miley Cyrus: "Recordadme que me confiese luego"

HOY ESTÁ EN EL AIRE...

Andreu Buenafuente, tras varios días enfermo, llega al plató vestido de sacerdote en honor a la presentación de la obra de teatro Sister Act. Así decide hacer un repaso por la actualidad del momento. La detención del hijo pequeño de Jordi Pujol abre su monólogo, destacando que Pujol tiene siete hijos: "A lo mejor es el cuento de Blancanieves y los siete corruptitos, no sé, sólo Dios lo sabe", comenta el sacerdote Buenafuente. Además, decide hacer frente al público los bailes de Miley Cyrus: "Borrad esto que no me acordaba que iba así vestido", se confiesa.