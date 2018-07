Buenafuente: "Albert Rivera es de izquierdas en la calle, pero de derechas en la cama... O al revés"

ESTÁN EN EL AIRE LOS PACTOS DE CIUDADANOS

Andreu Buenafuente llega al plató de En el aire disculpándose: "Lo siento, tengo que volver a hablar de Mariano Rajoy. Lo hago al principio y así me lo quito de encima". Y es que dicen que los cambios que hará Rajoy en el Gobierno no serán "sólo cosméticos": "Menos mal, porque no colaría maquillar a Montoro", asegura Buenafuente. El objetivo es hacer al PP más atractivo, pero para atractivo... Albert Rivera. El presentador de En el aire aprovecha para hablar de los pactos que ha hecho Ciudadanos con el PP en Madrid y con el PSOE en Andalucía: "Bravo Albert, has rizado el rizo".