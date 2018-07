Buenafuente prepara 'león recostado en berenjena come mejillones' para Berto Chicote

"EL PLATO PESA DE LO MALO QUE ES"

Andreu Buenafuente entra en plató para dar la bienvenida a Berto Chicote. "Ya está aquí el gafas que me estafas", dice Berto Chicote al verle. Pero a Buenafuente no le importa, porque está muy ilusionado. Él mismo ha creado un plato especial para regalarle al chef: 'león recostado en berenjena come mejillones'. Berto Chicote se sorprende tanto al verlo que no puede evitar dedicarle unas palabras a Andreu: "Este león no come mejillones, los vomita".