El ABC cuelga el teléfono a Andreu Buenafuente después de preguntar por el IVA cultural

Andreu Buenafuente le cuenta a Berto Romero todo lo que ha cambiado la vida: "Tú antes llamabas a un periódico y descolgaban, ahora llamas y no contesta nadie, tienes que mandar un mail". Berto no sabe qué responder, pero justo en ese momento, el diario ABC descuelga su teléfono para hablar con Andreu Buenafuente: "¿Nos podéis quitar de dudas? ¿Se baja el IVA cultural, o no?", pregunta Buenafuente, ya que en el diario aparece que sí, pero las fuentes oficiales no aseguran que lo vayan a bajar. El señor que coge el teléfono da por buena la información que da el ABC, aunque a Buenafuente le parezca confusa, pero al oír unas risas del público decide colgar.

Publicidad