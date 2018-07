Risto Mejide: "Es la primera vez que me siento en un chester"

MANU SÁNCHÉZ PREGUNTA A RISTO POR SU PASADO EN TELEVISIÓN

Manu Sánchez trata de poner a Risto contra las cuerdas y le pregunta: "¿Me permitirias que te 'vasile'?" El doble sentido no pasa desapercibido para el publicista que responde: "Sólo si me dejas devolvértela del revés y no me ganas ni 'medio set'". Califica su relación con Paolo Vasile de "amistad", pero matiza que "a veces los amigos no están de acuerdo". Por otra parte, el presentador le regala unas gafas de sol a Manu Sánchez, ya que está regalando las suyas. Mejide afirma que "estaba harto de ir con las gafas de sol".