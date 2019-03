Rosa Díez: "En Grecia se ha producido un hundimiento del bipartidismo clásico, que no del bipartidismo"

LA LÍDER DE UPyD VALORA EL RESULTADO ELECTORAL EN GRECIA

La portavoz de UPyD destaca que en Grecia no se ha hundido el bipartidismo, sino que "se ha hundido el PASOK". En este sentido, Rosa Díez espera que Syriza no se limite a sustituir al PASOK, ya que en ese caso no se produciría cambio alguno en la situación política del país heleno. En el plano europeo, UPyD critica que la política de "austeridad suicida" que lleva a cabo la UE está generando muchos problemas en el sur, y que incluso los países del norte se están dando cuenta de ello.