¿Cuánto ha costado el vídeo promocional y la página web de Ana Botella?

SÉ LO QUER HICISTEIS CON EL ÚLTIMO CONTRATO

Ana Botella no se presentará a las próximas elecciones municipales. Sin embargo, la alcaldesa de Madrid se ha despedido de su cargo como si fuera una campaña electoral. Lo ha hecho mediante un polémico vídeo y una página web en la que, a modo de balance y despedida, cuenta sus logros al frente del ayuntamiento madrileño a lo largo de estos años. Un vídeo promocional que ‘El Objetivo’ ha querido averiguar cuánto ha costado pero que no ha sido posible porque quien lo ha realizado ha sido el grupo municipal del PP en el ayuntamiento, que no está obligado a publicar el coste del vídeo y la web.