Luis Rubiales habla con Ana Pastor sobre la relación que mantenía con Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos implicado en un presunto caso de cobro de comisiones irregulares durante la compra de material sanitario en la pandemia de coronavirus.

En esos mensajes, como Pastor recuerda a Rubiales, llega a llamar "amigo" a Koldo García. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol asegura que habló con García "tres o cuatro veces", detallando que fue porque le habían "pedido entradas, como todos los políticos".

"No tengo ninguna relación con Koldo. Era amigo de Aldama, presidente del Zamora, y me preguntaron por qué no subía el Zamora en lugar de otro equipo. No he esquivado nunca una explicación", asegura Rubiales, que cuenta que llamó "amigo" a Koldo porque era una persona "afectuosa y cercana": "Era una manera de hablar".

En su respuesta, Rubiales explica los motivos por los que se adjudicó la plaza del Reus de Segunda División al Andorra CF de Gerard Piqué y no al Zamora de Aldama. También cuenta que Vox ha sido el único partido político que no pidió entradas a la RFEF durante su mandato, aunque sí fueron invitados a partidos y acudieron a los mismos. "El resto de partidos nos han pedido entradas muchísimas veces", confiesa.