Richard Gere apunta cuál podría ser su próximo proyecto profesional: "Estoy conociendo a algunos directores"

El actor no ha descartado la posibilidad de hacer una película en España y asegura que está haciendo "algunos amigos" entre el mundillo cinematográfico de nuestro país.

Richard Gere lleva algún tiempo apartado de la gran pantalla. Centrado en sus labores sociales y en su nueva residencia en España, no ha grabado películas últimamente. Eso sí, ha confesado a Ana Pastor que hacer una aquí es una opción.

"Estamos viviendo en España y me encantaría trabajar aquí. Estoy conociendo a algunos directores y haciendo algunos amigos. Me encantaría (trabajar con ellos), tendría que trabajar mi español, que es muy primitivo. Mi esposa se enfada conmigo porque no hablo español", sentencia.