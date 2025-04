La rabia de Victoria, que perdió a su marido en la DANA: "Me durará hasta que el sinvergüenza de 'Matón' no caiga; él es el primer responsable"

"Imagina que tu familia sale de tu casa y que desaparecen, y no porque se los haya llevado un extraterrestre, sino porque gente que cobra un sueldazo no estaba en su puesto de trabajo. Esto no es una cuestión de política", ha expresado la mujer en El Objetivo.

Victoria ha expresado en El Objetivo la "rabia" que siente tras perder a su marido en la DANA, y ha expresado que le "va a durar hasta que el sinvergüenza de 'Matón' no caiga". "Esto no va a quedar así. Vamos a por todas", ha manifestado la mujer, a lo que ha añadido: "Imagina que tu familia sale de tu casa y no vuelven, que desaparecen, y no porque se los haya llevado un extraterrestre, sino porque gente que cobra un sueldazo no estaba en su puesto de trabajo".

Así, Victoria ha defendido que "esto no es una cuestión de política", tras lo que ha señalado que "el sinvergüenza de 'Matón' es el primer responsable y trata de echar la culpa a los demás". La mujer, que también perdió a sus perros el pasado 29 de octubre, ha declarado que "la vida" de sus animales "vale muchísimo más que la de todos los responsables que han asesinado" a familias.