Rubalcaba: “En mi primer debate sobre el estado de la nación hablé de Cataluña 20 minutos y no conseguí una línea en ningún periódico”

Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE entre febrero de 2012 y julio de 2014, acudía al programa “Espejo Público” y valoraba distintos aspectos de la realidad política que ha vivido el país en los últimos tiempos (la salida de Pedro Sánchez, la labor de la gestora de su partido, el desbloqueo parlamentario gracias a la abstención socialista…). Cada acontecimiento obtenía su valoración y, cuando tocó hablar del enfrentamiento abierto entre el Gobierno de la Nación y el de la Generalitat de Catalunya, decía: “Yo tenía mi primer debate sobre el estado de la nación con Mariano Rajoy, era el jefe de la oposición, estoy hablando del 2012. […].Yo hablé de Cataluña en ese debate: 20 minutos. Por cierto, no conseguí una línea en ningún periódico".

Esta declaración ha despertado nuestra curiosidad y hemos querido verificar todos sus elementos para refrescarnos la memoria.

¿CUÁNDO FUE EL PRIMER DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN DE LA LEGISLATURA X?

Rubalcaba recuerda que la primera vez que se enfrentó a Mariano Rajoy en uno de los debates más importante del curso político fue en “2012”. Pero en realidad ese año no hubo debate sobre el estado de la nación. En junio, los medios [1,2,3] se hacían eco de que el Gobierno confirmaba que no lo convocaría por no existir la tradición de celebrarse en los doce meses posteriores al debate de investidura.

Rajoy y Rubalcaba se vieron las caras por vez primera en este tipo de debates en febrero de 2013, y luego una más en febrero de 2014.

¿CUÁNTO TIEMPO HABLÓ RUBALCABA SOBRE CATALUÑA?

Lo siguiente que afirma el ex secretario general socialista es que trató el problema catalán durante “20 minutos”. Hemos acudido al diario de sesiones y comprobado que, efectivamente, en su intervención habló de Cataluña. Pero tras cronometrar cuánto tiempo le dedicó a este tema en sus dos intervenciones (71 minutos aprox.), vemos que fueron 4 minutos y 40 segundos aproximadamente.