Rivera a Podemos: "Ustedes no han propuesto nada en el Congreso en seis meses"

Jesús Espinosa / @_jesusespinosa_

Iglesias ha tenido que contestar al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, durante la segunda jornada de la moción de censura. El líder de la formación naranja ha acusado, durante el rifirrafe de interpelaciones, de no trabajar al grupo parlamentario de Unidos Podemos: “Ustedes no han propuesto nada en seis meses. Póngase a trabajar, si es que el Gobierno no tiene mayoría”.

Haciendo una búsqueda por la web del Congreso se puede comprobar que Unidos Podemos es el grupo parlamentario que más iniciativas a presentado en la Cámara baja, con un total de 1290. El siguiente grupo que le sigue de cerca es el grupo socialista, con 1248. Y muy por detrás ya: Ciudadanos (575) y PP (374).

Es cierto que en estas iniciativas se contabiliza absolutamente todo: preguntas al Gobierno, Proposiciones No de Ley, Peticiones de Comparecencias, etc. Por lo que, a lo mejor, Rivera se refería a que Podemos no había presentado leyes, que al fin y al cabo es el mecanismo legislativo para acometer reformas de calado.

El resultado del total de Proposiciones de Ley que han presentado los grupos parlamentarios es el siguiente: el PSOE es el partido que más leyes ha llevado al Congreso, seguido de Podemos. Hemos elaborado el siguiente gráfico.

Leyes presentadas en el Congreso en la XII Legislatura | Congreso de los Diputados

Podemos es el segundo partido que más leyes ha llevado al Congreso en lo que llevamos de legislatura. Aunque es de justicia decir que de dichas leyes solamente se han admitido a trámite 3 y ninguna ha sido aprobada todavía.

Sin embargo, las palabras de Rivera en las que acusa a Podemos de “no haber propuesto nada” durante la legislatura son FALSAS.