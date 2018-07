Rafael Hernando y la "ilegalidad" de la estelada

DEFIENDE LA DECISIÓN DE LA DELEGADA DEL GOBIERNO

El portavoz del grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha defendido esta semana la decisión de la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, de prohibir la entrada de banderas esteladas al estadio Vicente Calderón en la final de la Copa del Rey: "Esa bandera, que no es una bandera oficial de Cataluña, ofende a muchas personas. […] Insisto, no es constitucional y no es legal, por lo tanto, al igual que otros símbolos de otros partidos o de otras formaciones que pueden ofender a una parte de los aficionados".